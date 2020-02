Drame à Mramani : Deux jeunes garçons dans une pirogue portés disparus

Les habitants de Mramani sont dans une anxiété totale à cause des deux jeunes garçons portés disparus depuis hier dans la mer.

Selon les dires, ils seraient partis le matin pour s’amuser au bord de la mer de Ngomajou qui surplombe le bas de Mramani. Arrivé sur place , ils ont pris une pirogue à l’insu de son propriétaire ( pirogue en raisine) pour une partie de pêche au large de la côte. Ils étaient cinq au départ mais le cinquième resta sur la terre ferme pour guetter l’arrivé du propriétaire de la pirogue. Ce sont les 4 autres qui ont ramé, ramé jusqu’à ce qu’une grosse vague frappa la pirogue et la renversa. Deux de ces jeunes ont pu regagner la côte à la nage et les deux autres sont portés disparus.

Alertés, les autres pecheurs sont partis à la recherche de MADIPÉ et DJAMPOPO

Depuis hier les gens sont sur le bord de la mer scrutant l’horizon pour guetter l’arrivée des kwassa qui sont partis à leurs recherche. La baie de Ngomajou était innondé par les gens venus porter secours aux portés disparus.

Il est 12h 36 à l’heure où je vous écris ce poste et toutes les recherches sont suspendus et on commence à croire qu’ils sont morts.

Les familles des victimes commencent à faire leurs deuilles. Que Dieu fasse ses miracles pour que Madipé et Djampopo soit retrouvés sains et saufs inchallah.

(Photo d’illustration )

Hassane Nourdine