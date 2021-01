Droit de Réponse suite au Propos à l’encontre de Mr Aboudou Miroidi, DG de l’Onicor

Contexte et Justification :

Pourquoi me suis-je permis de répondre et dire non à ces propos ?

Pour deux raisons majeures :

– (D-abord parce que je suis la Sœur du Directeur susvisé

– Ensuite il s’agit des propos de contre vérité dont le but est de vouloir salir l’image d’un Homme sain pour la simple raison de l’entraver dans son ascension)

A la date du 05.janvier.2021, votre blog a fait apparaitre un article publié par bogocity-Moroni, à l’encontre des personnalités telles le Maire de Mirontsy et surtout, le Directeur Général de l’Onicor, Mr Aboudou Miroidi sur l’affaire du présupposé « expropriation illégale d’un terrain du denommé Ibrahim Abdourahmane Cheick ». Cet article fait bizarrement apparaitre les propos suivants, qu’il importe malheureusement de les énumérer avant de manifester notre droit :

– Mr ibrahim abdouroihmane cheick est victime d’une expropriation illégale orchestrée par le Maire de la Commune de Mirontsy avec la complicité du DG de l’onicor Aboudou Miroidi

– Malgré une réponse négative de mr ibrahim abdourahmane, 3 mois plus tard, Aboudou Miroidi idaroussi a continué de manifester de l’intérêt qu’il porte à ce terrain auprès de la famille de mr ibrahimab abdouroihmane cheick

– Il est à souligner qu’une première tentative d’expropriation du terrain a fait l’objet de l’ordonnance de cessation de travaux le 22.09.2020 qui ordonne l’arrêt immédiat des activités entreprise par le Maire

– Le Maire et le DG de l’onicor ont décidés de passer outre la décision du tribunal de Mutsamudu

Suite au fait que ces propos soient infondés et ne portant que des contres vérités, l’Auteur voilant le motif réel de l’expropriation, moi et ma Famille avaient au départ considérée que le silence est la meilleure réponse à donner a cette sottise. Mais au delà de la considération familiale, je me suis dit qu’il s’agit d’une bêtise proférée à l’encontre de mon frère, une autorité dont sa personnalité et son implication dans la vie socioéconomique et du bien être des Comoriens sont à respecter, et surtout que son image ne peux pas être mises à terre de la sorte par des gens mal intentionnés.

Des lors, je ne peux pas permettre que l’honneur de mon Frère et donc de ma Famille, soit atteinte par une telle allégation que vous me permettez, je la qualifierais de mauvaise fois.

C’est pour cette raison que je me permets d’agir et de faire les déclarations suivantes :

Je me dénomme Zali Aboudou (Zaidane Ali Hassane Madame Alba Rassalane), je suis la Sœur de Mr Aboudou Miroidi, victime de ses allégations infondées, et je suis écœurée de l’acharnement et de la calomnie à l’encontre du Directeur Général de l’onicor de la part de l’Auteur de ce mauvais article.

Il s’avère que la liberté d’expression consiste certes à s’exprimer librement, mais pas à diffamer et à accuser. Je me demande d’ailleurs pourquoi ne pas dorénavant empêcher de publier, sur des sites respectés comme le votre, des articles d’insanité et à caractères infamant.

Je peux comprendre que l’Auteur de cet article ne porte pas DG Miroidi dans son Cœur, et je sais très bien même qu’il peut ne pas apprécier l’homme public ou politique qu’il est, quoique tu serais parmi ces rares personnes, car elles sont très rares les personnes qui peuvent aujourd’hui ne pas apprécier Miroidi, mais cela ne t’autorise pas à aller jusqu’à divulguer des mensonges éhontés sur une affaire dont tu n’oses même pas publier la vérité réelle. Tu te dois donc d’avoir plus de retenu.

En effet, j’ignore tes motivations sur cet article ni celles qui t’animent au fond de toi et de ceux qui peuvent éventuellement se cacher derrière ces accusations, mais tu n’es pas sans le savoir qu’un Maire, représentant légal de l’Etat dans une commune bien précise, en l’occurrence la Commune de Mirontsy, peut, pour l’intérêt général de sa commune et de ses habitants, s’approprier d’un bien jugé d’utilité public. D’ailleurs, le droit de préemption urbain permet à toute collectivité locale notamment la commune, d’acquérir un bien immobilier dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain.

De toutes les façons, on n’est pas là pour faire le creux de cette affaire, cependant celui qui connaît sa teneur et sa véracité comprendra jusqu’à quel point tes propos comportent des contre vérités et je te rappel que ceux qui connaissent Mr Aboudou Miroidi comme personne publique et comme professionnel ne croiront guère du tout à ce que vous avez écris et le soit disant quelqu’un qui s’approprie illégalement des terrain d’autrui, et une personne qui se permettrait d’aller à l’encontre des décisions d’un juge quel qu’il soit.

Mr Aboudou Miroidi a une grande notoriété sociale et a toujours suis gardé le sens du respect envers Autrui et envers le bien d’Autrui. Cette bonne conduite il a montré depuis son enfance et tout ce qu’il a obtenu jusqu’Aujourd’hui, ca toujours était le fruit de son travail.

Ne soyez donc pas irrespectueux et insultant.

Néanmoins, si vous ou les personnes qui sont derrières ses calomnies à l’égard mon frère avez des ambitions politiques, apprenez à vous ressaisir et à bien traiter les Gens.

Le souci de Miroidi est de toujours mieux servir les Comoriens, et comme Enfant élevé par la commune de Mirontsy, il a toujours œuvré pour l’intérêt de cette commune, ce qui est un devoir social et moral pour lui.

En espérant que mon article ne portera atteinte à la personnalité de qui que ca soit, je vous pris de bien vouloir comprendre le bien fondé de mes propos

Par Madame Aboudou Zali (Zaidane Ali Hassane)

Madame Alba Mohamed Rassalane