Ecarté de la course de la présidence à la FFC, Sarkozy crie un complot des grand-comoriens contre Anjouanais

A quelques jours de l’élection de la présidence de la fédération de football comorien, 3 candidats 9nt déposé leurs candidatures. Le directeur des impôts d’Anjouan n’a pas pu candidater à cause d’une sanction qui lui a été infligée, selon ses proches. Avec ses amis, ils crient et évoquent une discrimination des anjouanais: « Le football comorien sous l’emprise des gens wangazidjas malhonnêtes qui n’ont pas compris que le sport et particulièrement le football c’est un grand moyen pour appeler une fédération solide et durable dans notre archipel qui en a tellement besoin…

Loin de cette valeur ces malfaiteurs qui ne voient pas plus loin que leurs intérêts personnels se servent du sport au plus haut niveau de son organisation pour accentuer les haines entre les iles….. Ces mafieux wangazidjas prennent leur seule identité de l’île de ngazidja pour maîtres absolus pouvant reléguer les autres identités insulaires qui forment l’union des Comores pour des incapables qui ne doivent pas exister…. Le football comorien a besoin de soutien dans toutes les iles de l’archipel et pour se faire il faut arrêter l’esprit ngazdjanéèn de vouloir toujours tout s’accaparer seuls…. Notre frère DJAANFAR SALIM ALLAOUI alias Sarkozy est l’homme le plus compétent aux Comores pour diriger la fédération nationale. Sa candidature qui est la seule candidature anjouanaise s’est vue écartée par ces mafieux wangazidjas pour ne laisser concourir que des candidats 100% wangazidjas…

C’EST UN SCANDALE ET C’EST HONTEUX….

Les comoriens de bonne foi et de bonnes intentions s’organisent pour saisir officiellement la FIFA aux fins de dénoncer ces pratiques pourries et nauséabondes au plus haut sommet la fédération de football comorien.

VIVE LES COMORES QUI GAGNENT DANS LE TOUS ENSEMBLE ET CONTRE LES WANGAZIDJAS QUI ONT L’ESPRIT HÉGÉMONIQUE ET SÉPARATISTE DANS LE FOOTBALL ET AILLEURS » Siradjidine