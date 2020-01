El-Amine Souef a décidé de se faire de l’argent sur l’Affaire Yemenia

Le ministre des affaires étrangères El-Amine Souef vient de publier un livre sur l’affaire Yemenia. On rappelle que les familles des victimes attendent toujours les indemnités.

El-Amine Souef veut-il vraiment se faire de l’argent au lieu d’aider les familles des victimes ? Pourquoi écrire un livre au lieu de lancer les assises sur la sécurité maritime et aérienne aux Comores ? Les kwassa-kwassa ne font ils pas assez de victimes ?

Après le choc et la tristesse, les familles de victimes expriment toujours leur colère, elles accusent la compagnie Yemenia d’être responsable de l’accident, à cause de leurs « avions poubelles ». Désormais, les familles attendent un dénouement de la justice pour toucher des indemnisations et se mobilisent chaque année pour rendre hommage aux victimes. Le ministre des affaires étrangères ferait mieux d’aider les familles des victimes au lieu d’essayer de vendre des livres pour se remplir les poches et de prendre ses propositions pour aider à un vrai débat national sur le sujet.