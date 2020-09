El-Maarouf, un Agent de Sécurité Agressé

Un agent de sécurité a été agressé hier au portail de l’hôpital El-Maarouf par un Individu à qui on avait refusé l’accès.

Pour rappel, depuis l’épidémie de la COVID-19, l’entrée dans l’enceinte de l’hôpital est contrôlé. L’hopital délivre deux tickets de circulation à chaque patients hospitalisés. Les gardes malades doivent présenter ce ticket au portail pour pouvoir entrer. L’individu qui a agressé l’agent de sécurité n’avait pas de ticket de visite, l’agent lui a donc refusé l’accès. C’est alors que l’individu l’a frappé et fait tomber par terre quand il lui a demandé de dégager l’accès. L’individu fut arrêté et amené à la gendarmerie.

M.Mahamoud Abdallah, chargé de communication de El-Maarouf, déplore ce comportement agressif et rappelle que les agents de sécurité sont là pour préserver la sécurité des patients et du personnel. Il y a des règles et il faut les respecter pour le bien de tous. Selon lui, l’hôpital va porter plainte contre l’individu.

