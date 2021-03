Élections à la chambre de commerce: Le patron de Nassib toujours à la course

HaYba ELECTIONS A L’UCCIA

M. Chamsoudine Ahmed est la tête de liste commune Nouvelle Opaco et Synaco

Communiqué de Presse de l’Opaco et Synaco : Moroni, le 15 mars 2021.

Par arrêté/ N° 21-011 METEIETAPPG/ CA du 04 mars 2021, le Ministre de l’Economie a relancé officiellement le processus électoral des Chambres consulaires dans une nouvelle configuration.

La Nouvelle OPACO et le SYNACO tiennent par le présent communiqué à clarifier leurs positions et préciser leurs engagements dans ce processus.

Les deux organisations saluent en premier lieu la position du Ministère et du Gouvernement pour la clarté et la cohérence de leur position par rapport à la situation actuelle de l’institution consulaire : fin de mandat des élus, situation transitoire avec l’obligation de faire évoluer les textes

Les procédures mises en place par le Ministère pour assurer le renouvellement des élus, dans la clarté et la conformité des textes sont de nature à donner la crédibilité et la légitimité aux nouveaux élus pour entreprendre, au nom des opérateurs du commerce, de l’Industrie, de l’artisanat et des services, les réformes institutionnelles nécessaires.

L’enjeu pour le secteur privé est clair : Saisir l’opportunité offerte pour reprendre en mains l’institution consulaire, un outil indispensable pour l’épanouissement des opérateurs économiques et le développement du pays.

Aussi, la Nouvelle OPACO et le SYNACO souscrivent – ils à cette nouvelle configuration édictée par le Ministère de l’Economie qui répond à leurs revendications de toujours, somme toute légitimes de :

(1) structure indépendante pour piloter le processus électoral ;

(2) transparence et légalité dans la révision des listes électorales ;

(3) Equité et transparence des opérations par la présence des représentants des listes dans tout le processus électoral,

Décident de participer au scrutin du 30 mars 2021 et appellent leurs membres et sympathisants à soutenir la liste « EXPERIENCE, INNOVATION et MODERNITE » conduite par Chamsoudine AHMED et Ali IDJIHADI.

Tous derrière Chamsoudine AHMED et Ali IDJIHADI !