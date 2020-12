Élections Chambre de commerce de NGazidja

Il y a une semaine que le tribunal a declaré sur l’inéligibilité de Madouhouli et Ali Idjihadi dans la liste de Chamssoudine Ahmed.

Suite à cela,la tête de liste qui parlait au nom de son équipe a déclaré que « son équipe désiste à ce combat électoral pour un signe de solidarité de leurs confrères ». Contrairement a ce qui était dit nous venons d’apprendre qu’une négociation entre le ministre de l’économie et cette même liste pour un remplacement de ces deux personnes déclarées inéligibles par Sitti Djaouharia et Naguib Daroueche.

N’oublions pas qu’une date buttoir fût fixée .

Sur ce ,Nous vous confirmons le soutien total du ministère de l’économie pour la liste de Nassib.

Après le rejet du juge contentieux électoral de la liste,une note ministérielle a annulé tous les actes pris par le SG de la chambre afin de fixer des nouvelles dates et de permettre à la liste de Nassib de faire son retour.

Ce qui est sûr le SG Housni n’est pas prêt à céder à des telles manœuvres qui pourront entachées des irrégularités dans ce processus électoral.

Une question pertinente se pose:

Est-ce que les autres candidats accepteront-ils ce genre de chose ?

A.Mmadi