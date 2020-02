Elle envoie 1000 euros à son petit ami, il prend l’argent et se marie avec une autre femme

Une femme de la diaspora s’est faite rouler dans la farine. Marina est en France et elle est tombée amoureuse de Ali Abdou sur les réseaux sociaux. Ali Abdou qui travaille aux Comores aurait fait croire à Marina qu’il était amoureux. Les deux tourtereaux ont fait connaissance sur internet via les réseaux sociaux et sont tous les deux originaires de Malé. C’était une belle histoire d’amour et ils devaient se marier.

Mais en réalité Marina s’est faite escroquer. Elle envoie 1000 euros à son Ali Abdou mais ce dernier a pris l’argent pour se marier avec une autre femme oubliant ainsi Marina. Voici le témoignage de la jeune femme: