Elmarouf refuse des soins à un homme qui a une jambe blessée malgré une patience de 7heures

C’est un témoignage fort et une histoire terrible qui illustre parfaitement la négligence et l’indifférence de certains docteurs face aux patients qui se présentent dans les centres hospitaliers. Mdjomba, un homme âgé d’une cinquantaine d’années et originaire de Maweni dans la région de mbude, a passé plus de 7 heures de temps à l’hôpital Elmarouf sans avoir eu la chance d’être traité par les médecins. Après avoir été blessé la jambe droit, Mdjomba s’est présenté à Elmarouf. Le docteur lui promet de s’en occuper de lui une fois qu’il aura fini avec un autre malade. A la grande surprise, Mdjomba se verra refusé d’être soigné. Pourquoi ? Un infirmier qui travaille au sein de cet hôpital a ramené un proche, lui aussi malade chez le même docteur. Cherchant à connaitre son sort, Mdjomba découvrira cette surprise. Le docteur lui dit qu’il est déjà guéri mais qu’il doit aller faire ” une radiographie “, selon son témoignage. Le docteur lui a également expliqué qu’il avait jeûné et qu’il a besoin d’aller déjeuner; raison pour laquelle il ne peut pas s’occuper de sa jambe.

Elmarouf lui refuse des soins et Mdjomba s’est rendu chez lui pour se soigner avec des méthodes traditionnelles