Élue pour rien, elle ne sert à rien juste à participer aux mariages

La gouverneure de Ngazidja, une marionnette aux services du CRC. Mhoudine Sitti Farouata, gouverneure de Ngazidja depuis son élection à la tête de l’île, zéro réforme, zéro projet , c’est le silence radio. Mais que fait Farouata de ses journées ?

Élue pour rien et pourtant elle incarnait de l’espoir pour la ville de Moroni et la jeunesse de Ngazidja. Issue de la diaspora comorienne, la population attendait une nouvelle vision, des réformes, une île propre et plus de femmes dans l’administration… rien et rien juste participer aux mariages et aux cérémonies d’inauguration du gouvernement d’Azali. Avez-vous déjà entendu un projet de la gouverneure ?

Elle fait tellement rire tout avec sa phrase « je suis la première femme gouverneure à Ngazidja… » Mais mets toi au boulot, les wagazidja attendent autres choses que des blabla et des participations aux Oukoumbi.

Que ce qu’elle a mis en place depuis son élection ?

