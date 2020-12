Emploi|Abdoussalam Halidi : « Les vrais diplômés sont réintégrés dans la FOP »

Un des chevilles ouvrières du parti CRC dans la région de Bambao, directeur administratif et financier du ministère des finances et non moins homme lige de Said Ali Chayhane, Abdoussalam Halidi affirme que les agents de l’administration publique mis à la porte sont « ceux qui possèdent des faux diplômes », mais ceux qui en ont des authentiques « sont réintégrés ».

Depuis l’arrivée d’Azali Assoumani au pouvoir en 2016, et sa réélection anticipée en 2019, le chef de l’État a fait de l’émergence des Comores à l’horizon son cheval de bataille. Le début de ce qui devait être son premier mandat a été marqué par des licenciements massifs dans l’administration publique. Le chef de l’État assumera sa position quelques mois plus tard, devant la presse qui était allée lui présenter les vœux du nouvel an, le 3 janvier 2018 à Beit-Salam, en affirmant dans un ton empreint d’humour mais surtout de vérité que « nous avons licencié les autres pour recruter les nôtres ».

Aujourd’hui, à entendre le directeur administratif et financier du ministère des finances, le tir, pour ne pas dire la faute, a été rectifié. En effet selon notre interlocuteur très impliqué dans la vie politique, les agents qui avaient des vrais diplômes « ont été réintégrés ». Une aubaine qui n’a pas bénéficié aux autres, ceux qui possédent « des faux diplômes ». « Ceux qui sont revenus avec leurs vrais diplômes sont réintégrés », jure celui qui est conscient que l’administration toute seule ne peut pas recruter tout le monde. Raison pour laquelle « on a mis en place un système de création d’emplois. Nous avons fait une forte sensibilisation récemment dans les différentes régions pour inciter les jeunes à présenter un projet qui sera financé à travers le fonds de la Banque Mondiale, les jeunes peuvent présenter un projet et sera financé afin de créer sa propre entreprise ». « Cela témoigne de l’ambition du chef de l’État de sortir les jeunes du chômage », devait-il déclarer, comme tout bon partisan.

Abdoussalami Halidi se targue que ce régime « paie d’une manière régulière les salaires des fonctionnaires ». « L’émergence prônée par le gouvernement est en train de se réaliser. Le pays est en chantier en termes d’infrastructures que ça soit routières, portuaires ou autres. Depuis 2016 qu’Azali est au pouvoir, le pays est en chantier. En réalité, le gouvernement se donne à fond pour sortir le pays de l’ornière…Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». En parlant d’« aveugle », le cadre du parti CRC au niveau de Bambao fait référence à l’opposition pour qui il a un message par rapport à la Tournante à Anjouan à partir de mai 2021, réclamée par les partisans de l’Accord cadre de Fombnoni. « On a fait le référendum de 2018 et les Comoriens ont voté massivement pour le Oui. Les politiciens y compris ceux e » l’opposition ont pris part aux élections anticipées de 2019 pour élire un président pour un mandat de cinq, soit jusqu’en 2024. Comment ces mêmes personnes peuvent-elles, aujourd’hui, parler de 2021 ? »

Nassuf Ben Amad, La Gazette des Comores