En 2018, la Meck-Moroni a enregistré une croissance d’environ 4%

Retrouver le mot de la directrice exécutive de la Meck-Moroni sur l’exercice de l’année 2018

Sur le plan, macroéconomique national, l’année 2018 a été une année de consolidation avec un taux de croissance de 3,8% semblable à l’année 2017, qui permet au pays de réaffirmer les acquis de l’année précédente.

Le secteur financier a quant à lui, été marqué par une évolution favorable des deux grandeurs qui structurent le secteur à savoir, les dépôts d’une part, qui ont connu une croissance notable de près de 7% et le crédit à l’économie d’autre part, avec une quasi stabilité des encours crédit par rapport à 2017.

Au niveau de la Meck-Moroni, nous constatons que les performances réalisées sont largement supérieures à celles du secteur. En effet, en 2018 notre caisse a atteint un record en matière de recrutement de nouveaux membres puisque plus de 4 000 nouveaux sociétaires ont rejoint l’institution, ce qui atteste si besoin est, de l’attraction qu’exerce notre institution sur nos compatriotes. La croissance des dépôts a également progressé de façon significative puisque nous clôturons l’année avec une croissance de 12.7%, très au-dessus des performances du secteur, ce qui nous a permis de consolider les ressources financières de l’institution. Avec un nombre accru de membres et des ressources financières plus importantes nous avons pu poursuivre un effort d’octroi de crédit de l’ordre de 14% qui nous place très au-dessus de la trajectoire du secteur. Ainsi l’évolution des principaux indicateurs qui structurent notre métier, nous a permis de conforter notre position de leader pour cette année encore.

Sur le plan de la transformation, Meck-Moroni a continué à mobiliser des ressources techniques et financières en vue de mettre en œuvre notre stratégie visant à mieux répondre aux attentes de nos membres. C’est ainsi qu’en 2018, nous avons poursuivi le projet de soutien à l’entreprenariat agricole (Yes-Com) en partenariat avec la Banque Islamique de Développement, et nous avons signés la convention Subuti avec la Coopération française et le Cadre Intégré Renforcé. Ces deux programmes vont nous permettre d’affiner une offre crédible d’accompagnement à la création d’entreprise pour les jeunes.

L’année 2018 a été également marquée par la révision profonde de la politique de crédit avec pour objectif d’alléger les conditions d’accès au crédit pour nos membres. C’est ainsi que pour l’ensemble des prêts sociaux, le mode de calcul des intérêts est passé de linéaire à dégressif ce qui se traduit par une diminution importante de l’ordre de 46% du coût du crédit.

2018 a été également une année où nous avons accentué la politique de déploiement de l’institution afin de la rendre plus accessible à nos sociétaires. Ainsi, c’est en 2018 que nous avons inauguré l’agence de Ntsoudjini et que nous avons lancé en partenariat avec Telma le tout premier service de mobile money qui permettra à nos membres de bénéficier avant tout le monde de ce service innovant.

Enfin, nous avons continué à assurer pleinement la responsabilité sociale de l’institution en continuant à financer les acteurs sociaux qui animent la communauté locale et nous avons pérennisé le programme d’octroi de bourse Twamaya ya maudu. Enfin, 2018 a été marqué par des performances financières notables avec une croissance des revenus de 11% et une croissance du résultat de 15%, alors que la rentabilité est globalement négative pour l’ensemble du secteur.

En dépit de ces résultats positifs, il est plus que nécessaire de rester vigilant. En effet, le niveau des impayés reste globalement élevé ce qui est une source de fragilité incontestable. Les investissements effectués pour mieux accueillir les membres et accompagner la croissance, de même que le niveau des recrutements vont peser sur la structure des charges. Et la concurrence, plus que jamais exacerbée de nos confrères du secteur financier nous ciblent directement tant sur l’offre de produits que sur notre positionnement géographique. C’est ainsi que plusieurs agences concurrentes ont ouvert à nos portes et courtisent nos membres de façon ostentatoire. Pour conserver notre position de leader, il sera nécessaire de surmonter nos faiblesses, il sera vital de nous adapter, de nous transformer en sachant prendre les meilleures pratiques de nos concurrents et au-delà, tout en préservant le cœur de notre métier qui fait la force de la Meck-Moroni jusqu’à ce jour.

Comme vous pouvez le voir, le combat n’est pas aisé et de nombreux obstacles se lèvent devant nous. Je reste néanmoins confiante en la capacité de Meck-Moroni à relever le défi de la transformation afin de préserver les acquis, et conforter sa place au sein de l’échiquier financier du pays.

Je vous souhaite à tous bonne lecture en espérant que vous prendrez plaisir à parcourir ce rapport annuel.

LAILA SAID HASSANE