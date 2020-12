Encore des mensonges de Djibril, la scientifique d’Iconi n’a jamais reçu les 2000 euros au Sénégal

Les rideaux tombent. Les révélations continuent d’éclater. Après l’affaire de l’Ex femme de pharaon, une autre somme dite déjà donnée n’a jamais été touchée par celle qui devait le recevoir. Après avoir été distingué parmi les 20 scientifiques africaines, la jeune fille Haifaou Younoussa a reçu les encouragements des comoriens. Le président de Air Darassa Said Mohamed Djibrile a publié qu’une somme de 2000 euros était déjà débloquée pour la jeune comorienne. Mouigni Ali, originaire de la ville d’Iconi nie les affirmations de Djibrile et explique que la fille n’a reçu aucun centime: << Quand Djibril fait le buzz et ne donne aucun centime. Oui oui, il n’a donné aucun centime à Haifaou Younoussa .Namwambié Ouka notre soeure fait ses études au Sénégal sans l’aide de quiconque à part ses parents, et elle s’en sorte très bien Alhamdoulillah. Donc Djibril ferait mieux de payer ses dettes au lieu de se vanter avec des délires sans suite >>