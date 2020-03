Encore un autre accident à quelques mètres de Bandamadji Itsandra

Un accident a eu lieu cet après-midi sur la route N1 au rond point Ntsudjini, Bandamadji et Hatsambu. Un camion et une voiture Peugeot de marque 407 se sont percutés légèrement. Le chauffeur du 407 a perdu le contrôle suite à un excès de vitesse. Le chauffeur du camion s’est aussi fait arrêter par un freinage brusquement.

On ne déplore que des dégâts matériels. Aucune personne n’a été blessée. Encore une fois, un accident se produit à cause d’une faute du conducteur. Même cause, une imprudence du chauffeur