Encore une fois, Houmedi Msaidié a échoué

Le coordinateur des actions politiques et de la communication autour de la pandémie COVID-19, Houmedi Msaidié a encore montré ses limites. Cela fait deux semaines depuis que des comoriens coincés par le gouvernement comorien en Tanzanie et à Dubai n’ont ni logé ni mis en quarantaine pour qu’ils soient repatriés après les 14 jours.

Certains traînent dans les rues pendant que d’autres sont renvoyés dans les hôtels à cause des impayés. Pourtant le ministre de l’économie Houmedi Msaidé enchaîne les discours vides de sens chaque jour. Il ne fait que donner des promesses. L’ on se demande où est utilisé les 5 millions de dollars et les 126 millions octroyés par la commission de l’océan indien (COI) ? Cet argent aurait-il le même sort que les gros dons octroyés pour réparer les dégâts causés par le cyclone Keneth et qui sont partis dans les poches du gouvernement ?