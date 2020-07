Encore une fois, le parquet et Me Mzimba se ridiculisent

Le parquet du palais de justice de Moroni se ridiculise à nouveau. Voulant à tout prix coincer le cabinet d’avocat de Me Abdoulbastoi Moudjahid et Me Fahmi Said Ibrahim, le parquet et Me Ibrahim Ali Mzimba mènent une campagne de propagande. Ils ont violé le secret de l’instruction.

Ils ont déterré et communiqué une demande de mise en liberté provisoire faite par Moudjahid sur une affaire d’une femme mariée et âgée de 24 ans dont son mari soupçonne un autre homme d’avoir voulu l’agresser sexuellement. Quelle bassesse !! En quoi demander une liberté provisoire de son client ?

Pour rappel, ce cabinet est le seul qui défend gratuitement les mineurs violés dans le pays