Enfin, Des travaux visant à faciliter le désenclavement du Village Ouzini

La route demeure le principal mode de mobilité pour 98 % des habitant du village d’Ouzni Anjouan.

Ce dimanche 19 avril, le programme soutenu par Ortega Live a pris son envol. Un engin de chantier engagé par l’Association Ortega est en train d’effectuer les opérations d’une éventuelle route pour cette région.

Le village d’Ouzini connaît de fortes inégalités territoriales liées en particulier à l’enclavement de leur village et à l’existence de pistes ne permettant pas la circulation des biens et des personnes en toute saison.

En améliorant cette route, ça pourrait permettre Ouzini à l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation dans les centres médicaux, des secteurs très importants à soutenir aussi.

Cette route à multiples risques a déjà connu des travaux ici et là grâce à la main d’oeuvre de ses habitants. Ces derniers ont utilisés des pelles, des râteaux disons avec les moyens de bord.

Nabil, correspondant d’Ortega Live à Anjouan affirme que la population soutient les démarches entreprises.

Les villageois depuis ce matin se demandent : « on va vraiment avoir des routes ? on va vraiment avoir des ponts comme dans les autres localités ? » La population est derrière ces travaux financés par des particuliers.

Pour l’Association Ortega qui finance actuellement les travaux, « ce sont des réponses et des engagements prises pour aider Ouzini ».

D’autres engagements sont en cours par d’autres bienfaiteurs et associations. Ouzini pourra bientôt bénéficier d’autres actions venant de l’intérieur comme de l’extérieur du pays.

Ces bienfaiteurs affirment que leurs actions se poursuivront tant et aussi longtemps que « Ouzini » le jugera nécessaire.

Par Naouir Eddine Papamwegne.