Dans un communiqué publié par des jeunes de la ville de Foumbouni, Azali Assoumani est indésirable aux funérailles de Said Hassane Said Hachim. Et l’ancien président Sambi n’est pas autorisé à quitter la prison pour rendre un dernier hommage à son frère Said Hassane.

Said Hassane Said Hachim avait appelé de son vivant à la libération de Sambi et à l’apaisement.