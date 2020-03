Épargner la République d’une énième humiliation

La République n’est pas faite après vous, elle est là avant vous, et c’est elle qui fixe les règles à travers le législateur. Certes vous êtes l’administrateur, qui est chargé de le payer, mais vous n’êtes pas l’employeur direct des chefs de villages et des quartiers. Le législateur a pris le soin de fixer les missions de chaque département ministériel. Pourquoi s’arroger des missions des autres. La loi sur le scrutin communal dispose que c’est au ministère de l’intérieur chargé des élections de communique la liste des chefs de villages et de quartiers à la commission électorale nationale indépendante (Ceni) pour l’organisation de l’élection du maire de chaque commune.

Pourquoi la publication de la liste des chefs de villages et de quartiers par le secrétaire d’État chargé de la fonction publique ? Pendant qu’en 2015, cela ne s’est pas produit et aucune modification de la loi sur le scrutin communal ne s’est pas opérée. Cette manière de faire les choses ridiculise la République. Garder entre vous vos guéguerres de clans, et épargner à la République une énième humiliation.

Ali Abdou