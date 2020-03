Et si le ministre de l’économie démissionne

Il n’est un secret pour personne le chef de l’État placebune confiance particulière au ministre de l’économie Houmedi Msaidé. Il l’a au premier rang depuis qu’il fait partie du gouvernement sur plusieurs affaires. Malgré, Houmedi Msaidié ne présente que des résultats négatifs. Il n’a pas réussi à régler ni le problème des délestages ni le manque d’eau. En outre, il était chargé de gestion du crise post Keneth.

Des dons ont été octroyés aux comoriens et aucun centime n’est arrivé à une vraie destination. Aujourd’hui il est aussi placé à la tête de la crise de COVID19, non seulement qu’il ne réussit pas à repatrier les centaines de comoriens bloqués à l’étranger mais des cas suspect de Coronavirus s’avèrent été retrouvés et il n’a jamais communiqué