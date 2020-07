Deux vols charter d’Ethiopian Airlines au départ de Paris et Marseille.

Les frontières n’étant pas ouvertes réciproquement, ETHIOPIAN propose 2 autres vols charter depuis la France vers les Comores.

A noter que des vols retours cet été seront proposés (les dates ne sont pas encore connues – validation en cours avec les autorités comoriennes).

Conditions

– Vous êtes passager Ethiopian ayant un billet retour non utilisé

==> un supplément de 350 € + 50 € de frais vous sera demandé pour voyager (achat en agence Ethiopian)

– Vous êtes passager Ethiopian ayant un billet aller/retour non utilisé

==> Ce billet « régulier » n’est pas valable sur nos vols charters

==> Un avoir peut être demandé pour votre billet aller/retour (il sera valable pour tous voyages jusqu’à fin décembre 2021 – dernier retour)

==> Les avoirs SERONT acceptés sur les vols charters

Vous n’êtes pas détenteur de billet Ehiopian

==> Prix pour un billet aller simple = 700 € (tarif unique pour tous type de voyageurs) + 50 € si acheté en agence Ethiopian.

– Test PCR Covid-19 négatif éxigé à l’embarquement

– Billets charter non remboursables

– Vente des billets disponibles auprès de nos agences, dès le 13 juillet fin de matinée, ou via notre site internet www.ethiopianairlines.com (pour les billets à 700 € uniquement)

– Décollages de CDG et MRS à 22h15 le 19/07 arrivée HAH 14h45

Pour plus d’informations : cliquez sur conditions