Depuis ce lundi 19 avril, les élèves des collèges et lycées planchent sur les examens du premier semestre. Pour rappel, à cause de la pandémie de la Covid-19, l’année scolaire 2020-2021 est repartie en semestre et non en trimestre comme ça se fait habituellement. Ces examens vont valider le programme de la moitié de l’année scolaire.

Images du Collège-Lycée de Mohoro

de Abou-Hanifa Mohamed Illiassa

HAYba FM la Radio Moronienne du Monde