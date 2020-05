Extraction du sable dans les plages, une pratique qui tue l’environnement

Un phénomène dangereux se produit à Moheli. Des hommes ramènent des camions pour extraire le sable dans les plages dans les villes et villages côtières. Une pratique qui coûtera cher au pays sachant que Moheli est l’île qui possède des beaux plages des Comores.

Le silence des autorités est scandaleux. Elles chantent un peu partout que le tourisme sera un pilier de leur émergence mais laissent les gens vider les lieux touristiques.Les dirigeants de l’exécutif, les maires et les chefs des villes et villages doivent le plus rapidement possible arrêter cette pratique