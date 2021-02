Face à la dictature pandémique, mobilisons notre intelligence collective

Manifeste analytique

Alors que les cas AZALI progressent à grande vitesse sur le territoire national, nous sommes nombreux à être gagnés par le découragement. Envisager cette crise comme un défi commun, plutôt que comme une série de contraintes individuelles, pourrait nous aider à y faire face

La recrudescence des cas de violence et des violations multiformes qui frappe actuellement l’union des Comores est comparée à un tsunami . Mais pour de nombreuses personnes, elle s’apparente plutôt à une infranchissable montagne. Comment allons-nous vivre pendant les longs mois de souffrance, de manquement avec cette menace, et avec les contraintes qui l’accompagnent?

Depuis le mois de mars 2018 passé, de nombreux progrès ont été réalisés en termes de dénonciations et de recherche de solutions à la crise. On sait aussi désormais quelles mesures permettent de contenir son depassement et sa propagation dans la region. Bref, nous sommes parés pour faire face à cet holocauste ; vague craintive pour les Comoriens de l’intérieur comme ceux de l’extérieur . Le vrai défi réside aujourd’hui dans le fait d’emporter l’adhésion de la société. Face à une situation anxiogène, la contestation monte au sein de la population et des partis politiques.

A cet effet, moi, « analyste de l’action politique de la diaspora comorienne en France « propose :

1) de mettre de côté nos divergences politiques et le leadership politique;

2) de converger toutes nos forces juridiques, politiques sociales et populaires;

3) d’adapter nos actes, nos actions et nos réactions à la situation dictatoriale qui sévit dans notre pays;

4) d’agir en temps réel en fonction des événements et des rendez-vous politiques;

5) de coordonner nos actions dans la stricte responsabilité dans le but d’atteindre nos objectifs communs;

6) d’accepter la liberté de chaque pacte à œuvrer avec son idée à mettre fin à la dictature d’Azali et son pouvoir;

7) de nous organiser à des états de réflexions des jeunes de chaque région des Comores pour le développement et de tirer les bénéfices de ces assises pour la bonne gouvernance.

Ces points de concertations et d’échanges nous permettent d’aboutir harmonieusement dans un climat politique apaisé lequel, la société civile, les acteurs socio-economique et les partis politiques auront contribué à solutionner l’impasse politique de notre cher pays.

Ayouba MOHAMED ASSOUMANI