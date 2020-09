Fahid Le Bled’art remercie ses fans

Salam

Encore une fois vous m’avez montré à quel point vous me soutenez fortement dans ce concours, cela me fait énormément plaisir et je ne cesserai jamais de vous remercier car c’est grâce à vous que l’aventure continue pour moi.

Vos messages et commentaires d’encouragement que je reçois de votre part me fait extrêmement plaisir. ❤️❤️❤️

Cette demi-finale fut pour moi une nouvelle et très belle expérience, un grand merci aux danseurs de la Cie Tché-Za ainsi qu’aux musiciens qui nous ont accompagné durant nos prestations de la demi-finale. J’espère que la finale nous réserve d’autres surprises.

Je tiens à encourager tous les participants qui sont devenus des frères , une deuxième famille avec laquelle j’ai passé de très bon moment et j’espère que ça continuera. Félicitations à ma sœur Samira Ali Issouf, mon frère IBOU BLACK 😊😊🎉 🎉 et bonne chance à nous pour la finale.

L’aventure continue…. Rendez-vous le jour de la finale. Je sais que je dois encore redoubler d’effort et j’espère être à la hauteur de ce que vous attendez.

C’est plus fort que moi, les mots m’échappent. Alors, merci, merci à vous d’être là, merci de me soutenir . 🙏🏾

Nari wale dja Nyora ri heze wo wu tamaduni wa hatru. #Ngazidja #Ndzuani #Mwali #Maore 💪🏾💪🏾 ✨ 💚 💙 ❤️ 💛 🤍

Fahid Le Bled’art