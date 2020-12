Fahmi ne défendra pas le mineur emprisonné à cause de ses propos contradictoires

Maître Fahmi Said Ibrahim ne défendra pas l’enfant emprisonné. Cette décision intervient quelques heures après avoir découvert qu’il a été induit en erreur par l’accusé.

« L’enfant m a dit qu’il a 9 ans et que son père est mort. J’ai décidé de le défendre. J’ai estimé que la place d’un enfant de tel âge n’est pas en prison. Aujourd’hui, on nous a montré que cet enfant a 16 ans. Il l’a lui-même dit aux membres de la commission de droit de l’homme qui se sont rendus à la prison. Son acte de naissance corrobore les 16 ans. Donc je ne vais pas assurer sa défense. Il nous a menti, toi ( Oubeid ), et les autres personnes qui étaient là », Fahmi Said Ibrahim