Faire appel à un nutritionniste pour les repas de Samba

Depuis le début de l’épidémie aux Comores, l’Etat a fait appel à un privé pour assurer les 3 repas des Covidés hospitalisés à Samba. Ce qui est une initiative louable.

Sauf que derniers temps , ils se plaignent de la qualité de la nourriture. « Des macaronis trop cuits, du poulet et frites trop froids, des repas servis avec plusieurs heures de retard » ont-ils fait savoir.

Il faut savoir que lors de la 1ere vague, les sujets positifs au Covid 19 dans le pôle hospitalier étaient satisfaits de la qualité de la nourriture. Mais pour cette fois, il y a du relâchement.

« Mon mari est hypertendu et la nourriture est trop salée », a fait savoir une dame. Un autre « je suis malade, faible, je n’ai goût a rien comment peut on me donner des pâtes, trop cuites qui plus est? ».De la bouffe trop grasse, trop salée, trop froide, servie avec plusieurs heures de retard.

Ne peut on pas faire appel à un diététicien, un nutritionniste, que sais je pour composer les menus des Covidés? Il leur faut fournir beaucoup d’efforts pour se nourrir, dépasser leur nausée. Autant s’assurer que ce qu’ils parviennent à avaler leur apportent les nutriments qu’il leur faut.

Maintenant, il faut se demander le pourquoi de ce relâchement. Est ce parce que les factures sont payées avec plusieurs mois de retard, et que le prestataire a du mal à suivre la cadence . Ils ne sont pas nombreux les restaurateurs qui peuvent se permettre d’être aussi patients…

L’on m’a même dit que lors de l’interministeriel de samedi dernier, le chef de l’Etat aurait demandé à l’argentier de bien vouloir régler les factures en souffrance du restaurateur….Suis la seule à trouver anormal que même pour le règlement d’une facture somme toute modeste, le chef suprême des armées doive intervenir ?

FSY