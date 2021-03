Faïz Selemani représente bien les Comores en Belgique !

Faïz Selemani est le représentant des Comores en Jupiler Pro League. L’attaquant de Courtrai réalise une bonne saison statistique du haut de ses 27 ans et est l’un des leaders offensifs du club…

La sélection des Comores n’est pas encore très réputée, mais l’exportation de joueurs à fort potentiel fait clairement de la publicité pour la sélection et pour l’avenir. En effet, comme d’autres nations africaines avant elle, la fédération doit attendre que des joueurs, généralement binationaux, fassent de la publicité pour l’équipe nationale afin de progresser, à vitesse accélérée.

Les Comores, assez présents en France et notamment à Marseille, disposent ainsi de plusieurs joueurs intéressants comme l’ailier droit El Fardou Ben, âgé de 31 ans,qui évolue actuellement à l’Étoile Rouge de Belgrade. La Ligue 2 regroupe aussi plusieurs internationaux comoriens comme Youssouf M’Changama (30 ans) de Guingamp, Younn Zahary (22 ans) actuellement à Pau, Chaker Alhadur (29 ans, Châteauroux), Yacine Bourhane (22 ans, Niort). À l’AC Ajaccio, qui est également en deuxième division française, deux joueurs portent aussi les couleurs comoriennes : Faiz Mattoir (20 ans) et Mohamed Youssouf (32 ans). Mais celui qui fait le plus parler de lui ces dernières années n’est autre que Faïz Selemani, qui évolue en Belgique depuis 2018.

Après avoir montré de belles choses en Ligue 2, notamment à l’AC Ajaccio et à Tours, l’ailier gauche a quitté Lorient, qui l’avait recruté en 2016, pour la Belgique en 2018. À l’Union Saint-Gilloise, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Proximum League, l’équivalent de la deuxième division, puisqu’il a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 35 matchs ! Rapide, technique, habile, il a fait forte impression et a décroché un transfert à Courtrai à l’été 2019. Sa première saison n’a pas été des plus réussie, en raison de plusieurs pépins physiques et d’une absence longue durée du groupe,mais Selemani s’est relevé et est, aujourd’hui, l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

Ainsi, en Jupiler Pro League sur cet exercice 2020-2021, le Comorien affiche de très belles statistiques : 5 buts, 5 passes décisives en 26 matchs de Jupiler Pro League. Il est ainsi le deuxième meilleur marqueur de l’équipe en championnat, mais surtout le meilleur passeur ! Il a aussi ajouté 2 buts et 2 passes en 2 matchs de coupe de Belgique.

Toutefois, l’attaquant ne devrait pas disputer les play-offs du championnat. En effet, Courtrai, 14ème de Jupiler Pro League, va se battre pour le maintien, même s’il compte déjà 7 points d’avance sur le Cercle Bruges et 11 sur Waasland-Beveren, bon dernier. Mais nul doute qu’avec cette belle saison réalisée, Selemani pourrait bien quitter le club cet été pour rejoindre l’un des potentiels prétendants au titre ! Si le Club Bruges, favori pour soulever le trophée selon les sites de paris sur la Jupiler Pro League, ne devrait pas être intéressé par son profil, Antwerp (2ème), Oostende (4ème) voir même Anderlecht (5ème) pourraient bien voir d’un bon oeil son arrivée lors du prochain mercato. Il amènerait une certaine concurrence et surtout ses qualités de percussion et de dribble à un effectif ambitieux. Et ça fer forcément les affaires de la sélection comorienne !