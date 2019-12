Fakri Mradabi a donné 20 000 euros à Jack Lavane pour une mission bien précise

C’est une information tenue secrète par le gouvernement et pour cause Jack Lavane aurait arnaqué Fakri Mradabi. C’est une source de l’ambassade des Comores qui a confirmé l’information.

Fakri Mradabi a déclaré à l’ambassade des Comores à Paris « je ne veux plus voir Jack Lavane, on lui a donné 20 000 euros pour casser les manifestations des dimanches et il n’a rien foutu. Il devait fédérer plus de personnes pour casser les activistes qui sont contre Azali ».

Fakri Mradabi est mouillé dans plusieurs affaires de corruptions de personnalités politiques. Récemment il a été accusé par Abdallah Agwa d’être missionné pour assassinat le président des jeunes patriotes. Il aurait également demandé au président Azali de ne pas laisser partir Sambi vers un pays étranger mais de le maintenir en détention aux Comores.

