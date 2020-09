Fakri, Soidik et kemba ont encore frappé sur Loubna Yazid

Le chef du service de renseignement des Comores, le lieutenant Soilah et leur rédacteur Abdillah Saandi ont encore frappé hier soir. Après avoir publié une vidéo du témoignage d’almarhum le commandant Faicoil Abdou Salam, ils ont aussi osé publier une autre vidéo de Wirdane, impliqué dans les événements du 28 mars 2019, mais qui est sous le choc, qui n’arrive pas à se tenir débout et à qui eux-mêmes lui refusent d’aller se faire soigner à l’étranger. Allongé dans un lit et avec des équipements médicaux qui lui aident à respirer, visiblement à l’hôpital, on voit wirdine expliquer en l’espace de quelques minutes les manières dont il a procédé pour faire évader Faicoil en prison.

Des scènes qui expliquent pertinement que ces emergentistes n’ont pas du respect ni aux morts ni aux valeurs humaines