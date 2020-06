Faux, il n’y a pas eu de mariage homosexuel à Moheli

Le monsieur est bel et bien un travesti et s’habille occasionnellement en femme. Pour le mariage, il s’agissait d’une blague mal interprétée.

L’actualité qui avait dominé cette semaine est le supposé mariage entre deux hommes à Moheli, la plus petite île de l’Union des Comores. Si l’un est identifié comme étant originaire de Ngazidja, son conjoint lui par contre n’a jamais été cité dans les mille et un commentaires qu’a provoqués cette affaire relayée même par des personnes réputées sérieuses, y compris votre site Comores Infos qui avait, pourtant, obtenu confirmation auprès d’une personne très connue dans la communauté LGBT comorienne, basée à Mayotte.

Une personne originaire de Vouvouni Bambao, la localité dont est issu le jeune homme, nous avait également donné confirmation. Elle nous avait même prié de ne pas citer Vouvouni dans notre article mais nous n’avons pas coopéré car nous considérons que ni une famille, ni un quartier, ni un village, ni une région, ni une île, ni un pays ne saurait être responsable d’un choix qui relève des libertés individuelles. Donc c’est pas la peine de chercher à cacher ses origines car personne, aucun village, ne lui a donné un mandat pour le représenter.

Mais plus le temps passe, plus le mystère du conjoint inconnu s’épaissit. Nous avons braqué donc nos projecteurs sur l’île de Djumbe Fatima (Moheli). L’homme en question, un travesti assumé, était convié dans une maison nuptiale dans le quartier Salamani à Fomboni pour le maquillage de la mariée. C’est son activité et il s’y connaît bien. Il a profité du déplacement pour ramener dans son sac des produits cosmétiques à vendre. Une fois arrivé là qu’il était convié, il est entré chez les voisins pour vendre ses produits. L’on ignore pour l’instant si c’était avant ou après avoir fait le maquillage à la mariée.

Doté d’une convivialité hors pair, le monsieur a réussi à faire sympathiser les dames qui l’avaient accueilli à tel point qu’il leur a emprunté une robe pour un instant photo, avec elles. Pour ceux qui ont vu l’image, les deux femmes qui l’entourent sont celles qui lui ont donné la robe pour la pause photo. Le monsieur a par la suite partagé la photo avec quelques amis à qui il a fait croire qu’il s’était marié. Ses potes ont sans doute compris la blague. Mais pas les autres qui ont eu l’image peu après. Et l’histoire s’est répandue comme une traînée de poudre.

Parmi les premiers internautes à l’avoir relayée sur Facebook, un professeur originaire de Domoni Anjouan. D’ailleurs il a supprimé son post peu après avoir été informé qu’il s’agissait d’un canular. Trop tard, le réseau social s’emballait déjà. En définitif, il n’y a pas eu de mariage homosexuel à Moheli. Aux Comores, si l’on doit admettre une relative tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles, ce genre de mariage n’est pas autorisé et n’a jamais été célébré.