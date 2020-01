Fazra, le premier bébé de l’année 2020 à Mayotte

C’est une tradition du nouvel an. Chaque année, on attend avec impatience le premier enfant de l’année. Et 2020 c’est l’année de Fazra.

Elle s’appelle Fazra. Elle pèse 3kilos 670. C’est donc elle le premier bébé de l’année 2020. La petite fille a pointé le bout de son nez ce 1er janvier 2020 à 1h30 à la maternité de Mamoudzou. Sa maman Dassanti a 30 ans a été admise au CHM peu avant minuit. 1h30 plus tard elle donne naissance sans difficulté à sa petite Fazra. La maman se dit heureuse d’avoir mis au monde le premier bébé de l’année 2020. Pour elle c’est un cadeau du ciel . Elle lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de bonheur.

Fazra va donc agrandir une famille qui compte désormais six enfants dont 5 filles. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde.

Fazra ouvre ainsi le compteur à la maternité de Mamoudzou, la plus grande d’Europe avec en moyenne 30 naissances par jour. En 2018 , 9446 naissances avaient été enregistrées à Mayotte.

Mayotte la 1ère.