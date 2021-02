Fazul a bien géré la Covid-19 que Trump, selon le directeur régional de l’onicor

C’est la comparaison de l’année. Le directeur régional de la société d’état Onicor Alphonse a déclaré sur les antennes de nos confrères de fcbk fm que le gouverneur de Moheli a bien géré la deuxième vague de l’épidémie Coronavirus que l’ancien président américain Donald Trump: » 29 morts c’est beaucoup mais en comparaison aux décès qui ont eu lieu en amérique sous Trump à cause de la COVID-19, Fazul a bien géré que Trump « , Alphonse.

Pour ce qui est de son rattachement au pouvoir en 2019, il explique qu’il s’est rallié à Azali après s’être rendu compte que la classe politique de Ngazidja leur a roulé dans la farine: » je ne m’opposais pas à Azali et Fazul. Je m’opposais à la suppression de la tournante. Et l’opposition s’est précipité à présenter aux élections. En participant aux élections anticipées, on a validé la réforme constitutionnelle « , Alphonse