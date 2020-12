Fcbk Fm victime de son succès ! Mais à qui la faute ?

Tribune: La chaîne nationale de Radio et Télévision des Comores ( ORTC) n’a aucune crédibilité ni engouement ni importance au sein de son peuple.

ORTC ment matin, midi et soir tous les jours. ORTC est devenue une vraie chaîne de propagande et des mensonges sans cesse de ce régime criminel de Goidzima.

Au final, personne ne se donne la peine de regarder ni d’écouter cette chaîne y compris les gens du régime Goidzima car trop c’est trop.

FCBK FM sous l’influence du jeune talentueux, audacieux et surtout honnête à lui même Oubeid Mchaguama woi Foumbaba avec son technicien Ali Abdou Mkouboi reste à jamais le seul site incontournable et incontestable que les Comoriens regardent, écoutent et croient.

Même les ministres du régime Goidzima, les directeurs voir les pseudos gouverneurs préfèrent s’exprimer sur FCBk FM au détriment de la chaîne nationale ORTC. Puisque sur FCBK FM le message est toujours véhiculé or sur ORTC personne ne regarde .

D’ailleurs , des centaines voir des milliers des comoriens de l’extérieur comme de l’intérieur ont tous désabonné à cette chaîne de mensonges ORTC.

Toutes les raisons citées ci_ dessus ont mis Fcbk fm dans les collimateurs de ce régime dictatorial, et incompétent et ignorant.

C’est la raison pour laquelle le jeune journaliste charismatique Oubeid est devenu la proie de ce régime.

Oubeid Mchaguama est victime de son talent, de sa fougue, de son audace et de sa façon de véhiculer et de mettre à l’aise les comoriens partout dans le monde.

Le régime autoritaire de Goidzima , vous avez certes les armes, l’argent et les moyens de l’état pour museler les Comoriens certes, mais vous n’avez pas le monopole du cœur.

Un bon lecteur est celui qui fait la moitié de son livre.

Ahmed Issa