FFC- FIFA matériels et équipements sportifs pour le football comorien

Un conteneur de matériels et Équipements sportifs , don de la FIFA , contenant 1 759 paires de chaussures de football et du matériel pour les arbitres , sifflets , montres chronos, piquets de corneur, drapeaux pour arbitres de touche, blocs de changement manuel, jeux de cartons, est bel et bien arrivé à la Fédération ce matin . Les démarches administratives se poursuivent pour les 167 cartons restant à l’ aéroport, contenant des maillots , faux bas , protéges Tibia et des ballons.

Ces équipements et matériels sont destinés au football des jeunes , féminin et aux équipes nationales.

La réception s’ est faite sous l’oeil vigilant du Ministre des Sports , du Conseiller sportif du Chef de l’ État, de la Présidente et des membres du Comite de Normalisation , ainsi que du Directeur général des Douanes , venu apporter son soutien à la FFC .

Nos remerciements vont à la FIFA et au Chef de l’ Etat comorien , un amoureux du football, qui a permis ces opérations de dédouanement sans aucun charge financier pour la FFC.

La distribution se fera à la reprise des activités footballistiques, à la fin de la période de restrictions imposée par la pandémie du Covid-19 .

FFC