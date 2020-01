Fin de la grève, le syndicat autorise la reprise des examens et des cours

Après plus de trois heures de bats et d’échanges houleux, l’Assemblée Générale du Syndicat des Enseignants de l’Université des Comores (SNEUC) a fini par faire une entorse à la grève déclenchée précipitamment samedi dernier en autorisant le déroulement des examens et ce, uniquement, avant le 30 janvier.

Si au terme de cette « trêve », les revendications syndicales ne sont pas satisfaites, il n’y aura ni résultats des examens, ni repris des cours pour le deuxième semestre.

Abdou Elwahad