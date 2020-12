Flambée de l’épidémie du Covid 19 à Mwali : Déclaration du Gouverneur de l’île

Devant la flambée de l’épidémie de Covid-19 à Mohéli, un conseil interministériel s’est réuni ce matin à Beit Salam sous l’autorité du chef de l’Etat pour faire le point d’information et d’analyse de l’évolution de la pandémie à Mwali.

Faisant suite au conseil interministériel, le Chef de l’Etat et la Ministre de la Santé se sont déplacés ce même jour pour prendre part à la réunion du comité insulaire en présence du Gouverneur de l’île, aux différents membres du gouvernement et l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie pour examiner les actions à mettre en œuvre face à la situation qui prévaut dans l’île.

En effet, sur 222 tests réalisés du 8 au 25 décembre 2020, 98 personnes sont testés positives. Ce qui représente environ 5 cas par jour.

Certes, ces chiffres démontrent une progression rapide et préoccupante de l’épidémie dans l’île ; néanmoins la majorité des patients testés connaissent un état clinique stable.

C’est ainsi que les mesures restrictives suivantes ont été prises pour une période de 15 jours :

– Interdiction de toute festivité de regroupement ( mariages,Tari ,Wadaha, Mdrengué…etc)

– Fermeture des mosquées et interdiction des festivités religieuses

– Fermeture des établissements scolaires et universitaires ;

– Fermeture des plages (interdiction voulé)

– Interruption des compétitions sportives collectives

– Ouverture des marchés uniquement pour la vente des denrées alimentaires de 6h00 à 16 h 00

– Fermeture des lieux des brochettes

– Réduction du personnel non essentiel dans les administrations publiques

– Renforcement des mesures de surveillance au niveau des points d’entrée aériens et maritimes

– Le port de masques est obligatoire dans tous les lieux publics

– L’entrée en vigueur du couvre-feu est avancée de 20h 00 à 5h 00 du matin.

Un arrêté du gouverneur de l’île autonome de Mwali précisera les modalités de mise en œuvre de ces différentes mesures.

Beit-salam