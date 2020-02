Formation des journalistes, 10 journalistes comoriens, du 18 au 19 février à l’hôtel le Retaj.

Formation des journalistes

Une formation intitulée, « Journalisme aux Comores, défis, engagements et techniques, » avec 10 journalistes comoriens, du 18 au 19 février à l’hôtel le Retaj.

À l’ocasion de la journée mondiale de la radio le 13 février, l’Ambassade des Etats Unis, basée à Antananarivo, chargée de Madagascar et des Comores, a organisé avec Daniel Brown un franco americain, responsable du Pole Medias de HEC à Paris et ancien de Radio France Internationale (RFI), deux jours de formation à Moroni-Comores.

Il était assisté par Alexandre Cottin assistant public affairs officer et de Abdou Mroivili de la représentation de l’ambassade des Etats Unis aux Comores.

Ils ont réuni 6 radios et 2 quotidiens de la place. La formation a été très riche, malgré sa courte durée. Les journalistes ont apprécié et ont participé aux exercices avec enthousiasme.

La première journée était axée sur la structuration d’un article avec comme exercice, l’analyse d’articles de journalistes locaux. Ensuite, l’analyse du langage, qui est une caisse de raisonnance. Le journaliste doit se sentir responsable et lorsqu’il y a lieu, assumer ces erreurs. Le troisième point fût la protection des sources.

La formation de la deuxième journée, porta sur l’art de l’interview! Qu’est c’est que l’investigation? Comment démonter une fake news? et enfin l’écriture du net et « le data journalisme », qui serait bien pour notre pays, mais pour les années à venir peut être.

Comme l’a bien dit Alexandre Cottin, ceci est une première qui ne doit pas être une dernière.

Stayve Soidroudine Mohamed / Hayba