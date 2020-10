Formation Professionnelle : Remise de diplôme au CFIP de Djomani Mbude

Samedi dernier, le centre de formation professionnelle CFIP de Djomani a procédé à la remise de diplôme pour la 3eme promotion depuis sa création en 2016. Cette année, seulement 7 diplômés dans en électricité et plomberie.

Le CFIP a ouvert ses portes en 2016 sur l’initiative du Cadf, de djomani aidé par la fondation Sadev de paris, le gref, l’ambassade de France à travers le projet Pipad, et en partenariat avec le Ministère de l’Education et la direction de la formation professionnelle. Si le CFIP a pu former une vingtaine d’ouvriers qualifiés en maçonnerie, plomberie et électricité, plus les années passent et plus le centre a des difficulté à maintenir les formations. Le soutien de l’Opaco et d’autres entreprises locales ne suffit pas pour maintenir toutes les filières.

Après la remise des diplômes, comme tous les ans, les responsables ont fait un brainstorming pour trouver des solutions financières afin de continuer l’activité du centre.

