Foumbouni : des tags anti-Azali encore et encore dans le fief de Belou

C’ est la deuxième fois qu’on fait des tags anti azali dans le fief de Belou à Foumbouni. En effet la nuit de vendredi à samedi des tags Azali nalawé ont encore été inscrits sur les murs de Foumbouni au terrain de basket, sur la route qui mène à la préfecture et sur quelques maisons.A l’ Aube Master du service renseignement generaux de belou et ses complices on fait le tour de tous ces lieux pour effacer les tags et menacer les jeunes en disant que le jour où ils attraperont le responsable de ces tags sera mi en prison pour toute la durée du règne de Azali jusqu’en 2030.Alba un neveux du notable Gaulier et aussi un pro belou a proposé à à belou de recruter les anciens agents secrets de Ridja pour maîtriser la situation de ces tags car c’est eux qui foutent la merde.Parmi eux le jeune Meresse. Celui ci a accepté à condition que Belou lui achète des marchandises pour son magasin qui a fait faillite.Belou a accepté le marché. Le lendemain les tags on réapparu ce qui a poussé à une guerre de nerfs entre les partisans de Belou qui on la rage de cette rébellion.Said Salim est entré en conflit avec Belou.Surtout que Said Salim voulait mettre un jeune de Foumbouni nommer Hassani Saounounou comme agent de sécurité au port de chindini mais Belou a rejeté car selon Hassani Saounounou ne les soutenait pas il a plutôt préféré donner le poste à Anrifou un autre jeune.Master aussi se plaint de tous ces jeunes que Belou recrutent mais qui ne font rien.Pendant ce temps le mal est déjà fait.C’est devenu un slogan à Foumbouni : deux à zéro.ça fait deux fois de suite que des tags anti azali apparaissent à Foumbouni et zéro réaction du gouvernement.