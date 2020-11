Le foundhi préféré des internautes comoriens, foundhi Djibril vient d’offrir 5000 euros soit 2 500 000 francs Comoriens à jeune de 7 ans qui a mémorisé le Coran.

Le président de Air Darassa et ses élèves multiplient les gestes humanitaires et l’assistance aux comoriens. Lire plus : http://www.comores-infos.net/a-seulement-7-ans-ce-comorien-a-memorise-le-coran/