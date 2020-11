Foundhi Djibril où as tu fait tes études ? Où sont tes diplômes ?

Tribune: HALAFU nous avons montré des preuves, en avons demandé en retour et nous avons reçu ceux qui sont à leurs hauteur.

Pensez-vous que je devrais répondre ? Me moquer de son apparence physique ? Pensez-vous vraiment que je ne peux pas le faire ? bien si je peux le faire. Je sais insulter dans une seule langue et dans les règles de l’art et de la poésie. Mais cela fait des années depuis que je m’abstiens d’insulter les gens, je n’y arrive pas toujours mais j’essaye du mieux que je peux. En plus mon titre actuel m’empêche de m’adonner à ce genre de pratiques et je prie Dieu de me donner la force de résister car c’est toujours bien de réduire un peu nos péchés inutiles qui restent malheureusement encore trop nombreux. Ce que je souhaite à présent, c’est de pouvoir dire la vérité sans blesser et si quelqu’un peux m’aider, bien je suis partant.

J’ai toujours eu peur d’être agressé et insulté mais comme les grands et valeureux pécheurs d’Ikoni quand je décide d’affronter une mer, aussi agitée et effrayante qu’elle puisse être, je l’affronte. C’est mon côté pécheur si vous voulez et je l’assume et le réclame fièrement. C’est cette force de caractère qu’ils m’ont légués qui fait que je peux travailler 7j/J pour gagner peu mais honnêtement. Je n’ai pas besoin d’insultes pour être célèbres. Gagner ma vie honnêtement me suffit. Mes parcours estudiantin et professionnel vérifiables et témoignables les prouvent largement contrairement à d’autres.

Tout je peux faire, c’est prendre témoins de mes camarades de classes, ces amis avec qui nous avons lutté ensemble, dans les mêmes écoles. Nous nous sommes relevés de nos chèques, avons affronté les mêmes difficultés pour enfin nous réjouir de notre réussite bien mérité après des longues années d’épreuves. Nous ne cherchons pas la facilité, nous ne voulons pas réussir partout les moyens mais nous sommes prêts à faire tous les sacrifices afin que notre réussite soit justifiée moralement, juridiquement et religieusement. Tant que nous continuerons dans ce sens, nous réaliserons des bonnes choses, peut-être moins visibles, mais surement plus durables. Ne soyons pas effrayer par la majorité mes amis. L’islam peut ne pas être la première religion en terme de majorité, mais elle est la nôtre, nous en sommes fière tout en respectant les autres religions. Ceux qui ne sont pas nos frères dans la religion, ils restent quand même nos frères dans l’humanité et nous nous devons tous respect les uns des autres.

El Mahad Ibrahim, Docteur en Chimie.

Titre : Comores infos