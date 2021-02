France: « C’est Allah qui m’a offert cette Audi A5, donne moi les clés » !

Insolite. Montpellier : « C’est Allah qui m’a offert cette Audi A5, donne moi les clés » !

Mardi soir, un Montpelliérain venu pour récupérer sa voiture a trouvé un Africain dedans, qui refusait d’en sortir : « C’est Allah qui m’a offert cette Audi A5″…

Mardi vers 17h, un Montpelliérain vient récupérer sa voiture, une Audi A5 neuve, dernier modèle de luxe, garée sur un parking de l’avenue Raymond Dugrand, la route de la Mer, à Montpellier. Une drôle de surprise l’attend : un inconnu, un Africain, est assis à l’intérieur. Il se trouve sur le siège conducteur. Invité à sortir, il refuse.

Le propriétaire du véhicule n’en croit ni ses yeux, ni ses oreilles. L’intrus répète à plusieurs reprises : « Je ne sortirai pas, c’est Allah qui m’a offert cette voiture. Allez, donne moi les clés »… Police-secours est alertée et, face aux policiers de la Sécurité publique dépêchés sur place, à la hauteur de la station de tramway Picasso sur la ligne 3, le suspect campe sur sa position. Il faudra de longs palabres pour que ce Togolais âgé de 29 ans consente à sortir de l’habitacle et à libérer l’Audi A5, intacte, à part une vitre à changer. En effet, le propriétaire du véhicule découvre qu’il a pu s’y introduire en brisant une glace latérale.

En garde à vue, où il tient des propos incohérents et au cours de laquelle, il n’a qu’une hâte, c’est de récupérer ce don de Dieu, les enquêteurs découvrent qu’il a déjà été interpellé pour une affaire similaire le 7 février ! Il a été examiné par un médecin qui l’a fait de nouveau transférer dans le service des urgences psychiatriques du CHU de Montpellier. Il y avait, en effet déjà été admis le 7 février, puis relâché. Selon des experts, son état mental n’est pas compatible avec un internement.

Source : actu.fr