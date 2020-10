France : C’est un Réunionnais qui a tué Victorine

La disparition puis le meurtre d’une jeune fille en France ont provoqué un vive émoi sur les réseaux sociaux. Elle s’appelait Victorine. La jeune fille de 18 ans portée disparue le samedi 26 septembre, aux alentours de 19h, à Villefontaine, en Isère, avait été retrouvée morte deux jours plus tard, “immergée dans un ruisseau”.

Un jeune originaire de l’île de La Réunion a avoué le meurtre.

Après plusieurs semaines d’enquête, un suspect a été interpellé à son

domicile par le GIGN, avant d’être placé en garde à vue. Le père de

famille qui résidait dans le même quartier de la famille Dartois, aurait

reconnu le meurtre de la jeune femme devant les enquêteurs. Agé de 25 ans et d’origine Réunionnaise, Ludovic B. serait déjà connu de la

justice pour des faits de vol, d’outrage, de consommation de stupéfiants

et de coups et blessures et était décrit comme un “petit délinquant

local”. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin de détermine si l’échantillon prélevé sur le corps de Victorine correspond à celui du meurtrier présumé.