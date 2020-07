France: Le rappeur MHD a été remis en liberté

Il avait été mis en examen et était incarcéré depuis janvier 2019 pour « homicide volontaire » suite à une rixe mortelle à Paris en juillet 2018. Le rappeur MHD a été libéré, jeudi 16 juillet, et reste sous contrôle judiciaire, selon des sources concordantes.

Une source proche du dossier a fait savoir que le mandat de dépôt du musicien, chantre adulé en France et à l’étranger de l’« afro-trap », expirait jeudi, et son avocate Me Elise Arfi a confirmé qu’il avait été libéré en milieu de journée.

