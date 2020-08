Fraudes au Bac: 42 candidats et 2 surveillants éliminés à Ngazidja

La plupart de ces fraudeurs ont été pris la main dans le sac en train de communiquer avec l’extérieur via leurs smartphones. Certains n’avaient pas eu le temps d’envoyer les sujets pour la correction. Ils ont tous été libérés, d’après une source de la gendarmerie.

C’est malheureusement bien connu, «les mauvaises habitudes ont la peau dure». Malgré les nombreux avertissements et autre mises en garde des autorités, l’édition 2020 du baccalauréat n’a pas échappé à ce qui semble être la malheureuse norme. Attrapés pendant l’examen du baccalauréat, 42 candidats ont été éliminés pour fraude au niveau de Ngazidja. C’est au cours d’un entretien accordé à Al-watwan, samedi que le directeur général de l’Office national des examens et concours, Abdou Ali Abdallah a dévoilé ce chiffre. Ces «tricheurs» vont devoir retenter l’aventure au mieux l’année prochaine enfin si le conseil de discipline fait preuve de clémence. Selon le patron de l’Onec, la majorité d’entre eux s’est fait surprendre en tentant de se servir de ses smartphones, chose interdite.

«Certains filmaient ou prenaient en photo les sujets et envoyaient à l’extérieur pour correction. C’est à ce moment-là que les surveillants tombaient sur eux. D’autres n’ont pas pu recopier les épreuves corrigées qu’ils ont reçues. Ce qui veut dire que les sujets n’ont pas fuité. La triche reposait sur ces échanges entre élèves et le monde extérieur», a résumé le chef de l’Onec. Notons que sur ces 42 candidats, on recense deux cas de substitution. C’est-à-dire des personnes ont utilisé des identités qui n’étaient pas les leurs pour passer l’examen à la place des titulaires.

On reproche en revanche aux deux surveillants indélicats d’avoir aidé les élèves à tricher. «Le comble, il s’est avéré que l’un des surveillants ne figuraient pas sur la liste des personnes retenues pour surveiller. Mais un directeur d’école lui a remis une convocation au détriment de l’enseignant désigné par le ministère. Il se pourrait même que le surveillant en question ne soit même pas un enseignant. C’est à vérifier», a poursuivi notre interlocuteur qui regrette qu’une telle bêtise soit commise par un chef d’établissement. Toujours selon ce dernier, 80% des cas de fraudes ont été décelés au cours de ces trois derniers jours où les élèves de la Ta4 composaient.

La Ta4 pointée du doigt

Rien que le mercredi 19 août, «on a attrapé sept personnes en train de tricher de 8h à 10h». Concernant le sort de tout ce beau monde, on a appris auprès d’une source de la gendarmerie qu’ils avaient tous recouvert la liberté le jour même où ils ont été arrêtés. Un laisser-aller qui choque le directeur de l’Onec. «Tous les ans, malgré nos efforts, c’est toujours le même constat. Les personnes interpellées repartent libres.

En tout, cas nous ne baisserons jamais les bras. Nous traquerons les tricheurs pendant les examens car nous sommes convaincus que les réformes engagées apportent les fruits escomptés. Il suffit que tous les acteurs de la chaine s’y mettent», a plaidé le numéro 1 de l’Onec qui n’a pas manqué de saluer le travail accompli par les services du système éducatif impliqués dans le processus des examens. Il a cité, entre autres, les chefs du centre et des sous-centres. Selon ce dernier, la correction du bac débutera aujourd’hui lundi.

Abdou Moustoifa/ Alwatwan