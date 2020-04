Funérailles du Grand Moufti : Azali a dirigé la prière mortuaire

Funérailles du Grand Moufti

Le Président de la République Azali Assoumani a dirigé la prière mortuaire du Grand Moufti de la République Son Eminence Said Toihir Ben Said Ahmed Maoulana, à la Mosquée de vendredi de Ntsoudjini ce jeudi 9 avril 2020. Il a ensuite pris part à l’enterrement et a personnellement placé le corps du défunt dans sa dernière demeure du cimetière familial de la Place Iboudjou.

Et conformément aux dispositions prises dans la lutte contre le coronavirus, seuls les habitants de la localité et les plus hautes autorités nationales, ont pris part aux obsèques du Grand Moufti de la République.

Un deuil national de 3 jours est décrété sur l’ensemble du territoire national et les drapeaux seront en berne.

Qu’Allah l’accueille en Paix dans Son Paradis Eternel.

Beit-salam