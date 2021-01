GSFA demande au ministre de l’éducation l’autorisation de fermer son établissement

Réunis en ce jour pour réfléchir des mesures qui doivent être prises pour lutter contre la COVID-19, le conseil d’administration et la direction de l’école GSFA ( Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid ) demandent au ministre de l’éducation nationale à fermer leur rétablissement pour au moins << une semaine >>.

En effet, plusieurs personnes dont des élèves, enseignants et parents d’élèves ont été testées positives durant cette pandémie. Pour limiter et stopper la propagation de la COVID-19, les contacts de toutes ces personnes sont transmis aux autorités compétentes pour que des test soient faits enfin d’assurer que ces personnes soient traitées en cas de contamination. L’établissement promet de mettre en place une plateforme qui permettra de mettre les cours, les devoirs et les corrigés