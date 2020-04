Guinée : 7 étudiants comoriens seraient positifs au COVID-19

Plus de 7 étudiants Comoriens résident en Guinée sont testés positifs du covid-19. Une pensée particulière à leurs familles et leurs proches. Que Dieu vous garde en bonne santé.

Un pays qui compte plus de 400 ressortissants comoriens sans représentant diplomatique.

L’hospitalité, l’accueil chaleureux et surtout l’amour du peuple Guinéen envers les étudiants comoriens ont fait que ses étudiants arrivent à s’en sortir et à remonter plusieurs difficultés administratives. Il est temps que le gouvernement comorien pense à ses étudiants qui sont l’avenir de notre pays. Je lance un appel à ce que notre gouvernement puisse les aider. 7 cas confirmes c’est beaucoup et plus de 40 contacts en tout c’est plus de 100 étudiants exposés.

Vos aides seront les biens venues.

Pour une fois demandons tous de l’aide pour ses étudiants oubliés par leur gouvernement. Les universités ont formés des grands cadres comoriens y l’ancien président de l’union de Comores . Malgré ça ses étudiants ont toujours souffert d’un manque d’un représentant diplomatique pour faire face aux différents problèmes rencontrés en Guinée.

Information reçu de Assane Dhoulyadaine, ami de HaYba Fm.