Hadidja M’madi originaire de Dzahani Tsidjé et Foumbuni Mbadjini-Est est portée disparue depuis deux semaines. Elle a quitté le domicile familial après une dispute avec son mari. Elle a également ramené son bébé âgé d’un an et depuis son départ, elle n’a pas donné signe de vie.

Sa famille et son mari ont lancé un appel à l’aide via les réseaux sociaux pour retrouver la jeune maman et son bébé. Si vous avez des informations vous pouvez contacter : 3591285/4816072